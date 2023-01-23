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Оттепель и снегопады: синоптики рассказали о погоде на рабочую неделю

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unsplash.com

В начале недели в Пермском крае будет морозная погода. По данным проекта «Метеоролог и я», в ночные часы в понедельник и вторник до –15°C, днем до –12°C, в большинстве районов без существенных осадков.

В среду начнется смена барического поля. Пермский край будет зажат с юга антициклоном, с севера – циклоном. Ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью –7…–12°C, днем –5…–10°C.

В четверг и пятницу ожидаются порывы ветра до 15 м/с, при этом температура воздуха повысится до 0°C (вероятна оттепель) и все это будет сопровождаться снегопадами.

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