Потепление и небольшой снег: синоптики о погоде в выходные в Перми

В выходные в Пермском крае ожидается потепление. Как рассказали специалисты научного проекта «Метеоролог и я», в субботу в большинстве районов обойдется без осадков. Лишь по северу края пройдет небольшой снег, не исключены гололедные явления. Температура воздуха ночью в Перми составит −11…−13°, днем −5…−7°.

В воскресенье погоду в Пермском крае сформирует холодный фронт. Осадки в виде небольшого и умеренного снега пройдут уже повсеместно, за исключением юга края. В Перми столбики термометра ночью будут на отметке −10…−12°, днем −6…−8°.