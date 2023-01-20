18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Потепление и небольшой снег: синоптики о погоде в выходные в Перми

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Фото: Максим Алексеевич

В выходные в Пермском крае ожидается потепление. Как рассказали специалисты научного проекта «Метеоролог и я», в субботу в большинстве районов обойдется без осадков. Лишь по северу края пройдет небольшой снег, не исключены гололедные явления. Температура воздуха ночью в Перми составит −11…−13°, днем −5…−7°.

В воскресенье погоду в Пермском крае сформирует холодный фронт. Осадки в виде небольшого и умеренного снега пройдут уже повсеместно, за исключением юга края. В Перми столбики термометра ночью будут на отметке −10…−12°, днем −6…−8°.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: