18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Температура выше нормы и без осадков: рассказываем о погоде в Перми по версии синоптиков

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Фото: Алексей Новиков

На предстоящей трудовой неделе условия погоды в Пермском крае будут формироваться под влиянием антициклона с центром над Казахстаном. Как отмечают специалисты проекта «Метеоролог и я», среднее отклонение температуры воздуха будет на 3-5°С выше климатической нормы. В целом неделя ожидается солнечной и слегка морозной, с преобладающим средним температурным фоном –10…–15°С.

В понедельник, 16 января, в Пермском крае ожидается малооблачная погода. Температура воздуха ночью –9…–14°С, днем –9…–14°С. Во вторник, среду и четверг характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха ночью составит –15…–20°С, днем воздух будет прогреваться до –8…–13°С. В среду, 18 января, местами возможен небольшой снег. В пятницу, 20 января, столбик термометра ночью будет на отметке –10…–15°С, днем –4…–9°С. 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: