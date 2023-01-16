Температура выше нормы и без осадков: рассказываем о погоде в Перми по версии синоптиков

На предстоящей трудовой неделе условия погоды в Пермском крае будут формироваться под влиянием антициклона с центром над Казахстаном. Как отмечают специалисты проекта «Метеоролог и я», среднее отклонение температуры воздуха будет на 3-5°С выше климатической нормы. В целом неделя ожидается солнечной и слегка морозной, с преобладающим средним температурным фоном –10…–15°С.

В понедельник, 16 января, в Пермском крае ожидается малооблачная погода. Температура воздуха ночью –9…–14°С, днем –9…–14°С. Во вторник, среду и четверг характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха ночью составит –15…–20°С, днем воздух будет прогреваться до –8…–13°С. В среду, 18 января, местами возможен небольшой снег. В пятницу, 20 января, столбик термометра ночью будет на отметке –10…–15°С, днем –4…–9°С.