Холодная погода и снег: синоптики дали свой прогноз на рабочую неделю

В ближайшие дни в большинстве районов Пермского края сохранится холодная погода с небольшим количеством осадков. По данным проекта «Метеоролог и я», температура воздуха будет на 2-4°C ниже нормы.

В понедельник днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Столбик термометра будет на отметке −7…−12°C. Во вторник характер погоды не изменится: облачная с прояснениями, местами слабый снег. Температура воздуха ночью −13…−18°C, днем −8…−13°C.

В среду 7 декабря и четверг 8 декабря придет похолодание: температура воздуха ночью −15…−20°C, днем −10…−15°C. В пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, местами слабый снег. Температура воздуха ночью −18…−23°C, днём −13…−18°C.