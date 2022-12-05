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Где бесплатно покататься в Перми на коньках? Публикуем список

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Shutterstock.com

Администрация Перми сообщила о подготовке к сезону ледовых катков на территории города. Сейчас идет заливка площадок для массового катания. Всего в Перми будут работать более 60 катков, 40 из них уже залиты.

Покататься на коньках бесплатно можно будет на восьми муниципальных катках по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00:

  • «Гайва», ул. Карбышева, 52
  • «Авангард», ул. Светлогорская, 14
  • «Юность», ул. Революции, 27
  • «Фаворит» ул. Репина, 69
  • «Спутник» ул. Мензелинская, 12
  • «Победа» ул. Обвинская, 9
  • «Молния» ул. Волховская, 26
  • каток у Пермской печатной фабрики-филиала «Гознака», ул. Кавалерийская, 3а.

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