Где бесплатно покататься в Перми на коньках? Публикуем список

Администрация Перми сообщила о подготовке к сезону ледовых катков на территории города. Сейчас идет заливка площадок для массового катания. Всего в Перми будут работать более 60 катков, 40 из них уже залиты.

Покататься на коньках бесплатно можно будет на восьми муниципальных катках по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00: