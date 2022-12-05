Где бесплатно покататься в Перми на коньках? Публикуем список

Администрация Перми сообщила о подготовке к сезону ледовых катков на территории города. Сейчас идет заливка площадок для массового катания. Всего в Перми будут работать более 60 катков, 40 из них уже залиты.
Покататься на коньках бесплатно можно будет на восьми муниципальных катках по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00:
- «Гайва», ул. Карбышева, 52
- «Авангард», ул. Светлогорская, 14
- «Юность», ул. Революции, 27
- «Фаворит» ул. Репина, 69
- «Спутник» ул. Мензелинская, 12
- «Победа» ул. Обвинская, 9
- «Молния» ул. Волховская, 26
- каток у Пермской печатной фабрики-филиала «Гознака», ул. Кавалерийская, 3а.
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