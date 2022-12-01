Ледовый городок на эспланаде в этом году будет посвящен 300-летию Перми

В этом году ледовый городок на эспланаде откроется 28 декабря, огни на главной городской елке зажгутся раньше — 16 декабря. Об этом сообщает глава Перми Алексей Дёмкин.

Ледовый городок разместится около здания Заксобрания, его оформление будет посвящено 300-летию Перми. Обновленный 66-й квартал будет устроена променадная зона и место проведения Кубка снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж». На участке у «Театра-Театра» краевое министерство спорта планирует залить ледовый каток. Рядом с ним с 29 декабря до 8 января будут работать новогодние ярмарки с продуктами, выпечкой и напитками.

Напомним, ранее власти приняли решение отказаться от фейерверка в новогоднюю ночь, а также от ежедневных выступлений артистов в новогодние каникулы.