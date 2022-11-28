Морозно и почти без осадков: какой будет погода в Перми на наделе по версии синоптиков

В предстоящую трудовую неделю осадки будут сведены к минимуму, а отклонение температурного фона продолжит оставаться с отрицательным знаком. Об этом сообщают специалисты научного проекта «Метеоролог и я».

В первую половиной недели будет умеренно-морозно и почти без осадков. Температура воздуха ночью составит −11…−16°С, днем столбик термометра будет на отметке −8…−13°С. В северной половине Пермского края можно рассчитывать на небольшой снег, в то время как в южной половине локально их может не быть совсем.

В четверг-пятницу возможен подход нового центра антициклона из Сибири. Морозы в таком случае окрепнут до −22…−27°С, осадки прекратятся.

По предварительным прогнозам, в выходные ожидается пик похолодания. В ночь на субботу похолодает до −30°С, днем не выше −14°С. Без осадков. В воскресенье ночью термометр покажет до −25°С, днем −10…−15°С. Местами небольшой снег.