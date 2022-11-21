Холодно и малоснежно: синоптики дали прогноз погоды в Перми на ближайшие дни

Предстоящая неделя в Пермском крае вновь ожидается холодной и малоснежной. Средняя температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 2-3°C, а количество осадков не превысит 20-40% от нормы, рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».

Рабочая неделя начнётся с морозов. При переменной облачности ночью похолодает до −17…−22°C, днем не выше −10…−15°C. В северных районах пройдет небольшой снег.

Во вторник вероятно небольшое потепление за счет увеличения облачности. Температура воздуха ночью −13…−18°C, днем −5…−10°C. Местами небольшой снег. В среду днем температура воздуха составит −7…−12°C.

К четвергу морозы ночью усилятся до −15…−20°C, по востоку до −25°C. Максимальная дневная температура воздуха 24 и 25 ноября составит −10…−15°C. Существенных осадков не ожидается.

По предварительным данным, в выходные дни характер погоды существенно не изменится. По ночам сохранятся морозы −15…−20°C, днём ожидается −10…−15°C. Лишь в воскресенье можно ожидать небольшое потепление.