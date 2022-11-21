На улицах Перми появился новый туристический маршрут – «Императорская линия». 31 уличный стенд раскрывает связь Дома Романовых с Пермью и рассказывает о жизни императорской семьи. Эта линия выделена синим цветом. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин в своем Telegram-канале.

Маршрут затрагивает такие всем известные достопримечательности Перми, как обелиск «Сибирская застава», воздвигнутый к приезду Императора Александра I, Пермское Алексеевское реальное училище, названное в честь Великого князя Алексея Александровича (сейчас авиационный техникум им. Швецова), Мариинскую женскую гимназию, открытую Великим князем Михаилом Николаевичем (сейчас Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Прянишникова), и многое другое.

Специально для проекта открыт сайт императорскаялиния.рф, на котором все желающие могут виртуально пройти по маршруту с аудиогидами.