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Пермяки в 2022 году чаще женились и реже рождались

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В Пермском крае в период с января по сентябрь 2022 года зафиксирован спад рождаемости. По данным Пермьстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число родившихся уменьшилось на 6,3% — в Пермском крае родились 17 616 малышей. Смертность снизилась на 14,4% — 26 582 умерших. Естественная убыль населения составила 8 966 человек. В прошлом году естественная убыль была выше в 1,3 раза.

В структуре смертности населения Пермского края наибольшую долю занимают болезни системы кровообращения — 47,2%,  новообразования — 14,7%, несчастные случаи, травмы и отравления — 8,4%.

Число зарегистрированных браков по сравнению с предыдущим годом выросло на 4,7% — свадьбы сыграли 13 300 пар, а число разводов снизилось на 1,8% — 8 678 разводов.

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