Зима-холода: в Пермский край пришли первые морозы

На предстоящей неделе в Пермском крае установится зимний характер погоды. Как сообщает проект «Метеоролог и я», сформируется постоянный снежный покров, а также не исключены ночные морозы до −20°C. В среднем температура воздуха ожидается на 3-5°C ниже нормы.

В понедельник в течение суток пройдет умеренный снег. Во вторник температура воздуха опустится до −7…−12°C, днем возможен небольшой снег. В среду и четверг существенных осадков не ожидается. Столбик термометра будет на отметке −9…−14°C.

К пятнице пик похолодания будет пройден. Днем потеплеет до −5…−10°C, местами пройдет небольшой снег.