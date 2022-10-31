Тепло, но с осадками: рассказываем о погоде в Перми на неделю

Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается теплее нормы на 1-2°C, а количество осадков составит 100-150%. Об этом рассказали специалисты научного проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 31 октября, в течение суток ожидаются осадки в виде мокрого снега, в южных и центральных районах края – дождя. Максимальная температура воздуха составит 0…+5°C.

Во вторник, 1 ноября, ожидаются небольшие и умеренные осадки, ночью и утром возможны туманы. Днём температура воздуха повысится до 0…+5°C.

В среду, 2 ноября, в большинстве районов Пермского края осадки пройдут в виде дождя. Столбик термометра ночью и днем будет на отметке −1…+4°C.

В четверг поступит более холодный воздух, температура воздуха понизится до −3…+2°C. Ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег.

К пятнице условия погоды значительно не изменятся. Ночью похолодает до −3…−8°C, днем ожидается −3…+2°C. Местами пройдут небольшие осадки.