Прохладно и влажно: синоптики о погоде в Перми на эту неделю

Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается прохладной и влажной. По данным специалистов портала «Метеоролог и я», температура воздуха ожидается на 1°C ниже нормы, а количество осадков превысит норму на 20-40%.

В понедельник, 24 октября, Пермский край окажется в теплом секторе циклона. Днем ожидается ветреная погода с температурой 0…+5°C, пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Во вторник, 25 октября, температура воздуха в течение суток не превысит −3…+2°C. Ожидаются небольшие осадки.

В среду ночью похолодает до −1…−6°C, днем ожидается −1…+4°C. Обойдется без существенных осадков.

В четверг, 27 октября, условия погоды существенно не изменятся, но днем пройдут осадки в виде мокрого снега.

По предварительным данным, в пятницу температура воздуха ночью и днем составит −3…+2°C.