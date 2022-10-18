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Мэрия Перми отказалась от проведения новогоднего фейерверка

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Фото: Exciting Russia Впечатляющая Россия

Власти Перми приняли решение отказаться от новогоднего фейерверка, ежедневных выступлений артистов и корпоративов в администрации. Как сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин в своём telegram-канале, «сейчас не время для торжеств».

Однако, «отказываться совсем от новогодних праздников и локаций было бы несправедливо, в первую очередь, по отношению к детям». Поэтому по традиции будет построен центральный ледовый городок с горками на эспланаде и ледовые городки в районах города. В ледовом городке будут работать аниматоры для детей, а программа новогодней ночи на эспланаде будет скорректирована «на более спокойную».

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