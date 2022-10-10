Предстоящая трудовая неделя в Перми будет на 3-4 градуса выше нормы

Предстоящая трудовая неделя в Пермском крае ожидается очень теплой и относительно сухой. Как сообщает проект «Метеоролог и я», средняя аномалия составит +3…+4°C.

В понедельник, 10 октября, облачная погода, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью +3…+8°C, днем +9…+14°C. Во вторник характер погоды существенно не изменится: столбик термометра ночью будет на отметке 0…+5°C, днем +8…+13°C.

В среду, 12 октября, ночью и утром в отдельных районах будет туман. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха 0…+5°C, дневная +10…+15°C. Небольшой дождь возможен в четверг и пятницу. Днем станет прохладнее: термометр покажет +7…+12°C.

По предварительным данным синоптиков в выходные регион попадет под влияние неглубокого циклона, поэтому в дневные часы похолодает до +5…+10°C. Ожидаются небольшие и умеренные дожди.