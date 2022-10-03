На этой неделе в Перми сохранится теплая погода до +18°

Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается теплой — средняя температура воздуха превысит норму на 2-3°C. Как рассказали специалисты научного проекта «Метеоролог и Я», пик тепла ожидается во вторник.

В понедельник прогреву воздуха помешают дожди и облачность. Температура воздуха ночью составит +5…+10°C, днем +10…+15°C. Во вторник, 4 октября, в большинстве районов днем потеплеет до +13…+18°C, обойдется без осадков. По северу края ожидается облачная погода, ночью пройдёт небольшой дождь.

В среду поступит прохладный воздух. Ночная температура воздуха останется на уровне +4…+9°C, но днем ожидается уже не выше +9…+14°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами — небольшой дождь.

В четверг, 6 октября, увеличится облачность, пройдут небольшие и умеренные дожди. Ночью столбики термометра будут на отметке +2…+7°C, днем +7…+12°C. В пятницу температурный фон останется на прежнем уровне, небольшой дождь пройдет лишь в отдельных районах.