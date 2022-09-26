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В Пермском крае на этой неделе ожидаются заморозки и мокрый снег

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Фото: Родион Балков

На предстоящей неделе в Пермском крае ожидается значительное похолодание — средняя температура воздуха окажется ниже нормы на 4°C. Об этом сообщает проект «Метеоролог и я».

В понедельник ожидается ухудшение погодных условий с усилением ветра и дождями, переходящими в мокрый снег. Температура воздуха не превысит +2…+7°C.

Во вторник Пермский край останется под влиянием арктического антициклона. Ночью в южных районах еще возможен небольшой мокрый снег при температуре воздуха около 0°C. На остальной территории ожидаются прояснения и заморозки. Днем обойдется без осадков, максимальная температура составит +2…+7°C.

Аналогичная погода ожидается в среду и четверг. При переменной облачности ночью ожидается −2…−7°C, днем +3…+8°C.

В пятницу возможно небольшое потепление. Ночь по-прежнему будет очень холодной с минимальной температурой −2…−7°C, но днем температура повысится до +5…+10°C.

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