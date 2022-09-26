В Перми временно ограничат движение транспорта на шоссе Космонавтов

В Перми на двух участках шоссе Космонавтов временно ограничат движение транспорта. Ограничение движения транспорта связано с выполнением работ первого этапа строительства дороги по улице Крисанова, сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства. Ограничение будет действовать в период с 1 октября до 1 декабря 2022 года.

На участке от железнодорожных путей в районе улицы Плеханова до улицы Столбовой будет уменьшена ширина проезжей части до четырех полос – для движения в каждом направлении будет доступно по две полосы. На участке от улицы Подгорной до улицы Мильчакова (на спуске от площади возле Центрального рынка к улице Мильчакова) ширина проезжей части будет уменьшена до двух полос движения – по одной полосе в каждом направлении.

Напомним, проект реконструкции улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина предполагает строительство двухуровневой развязки на пересечении улицы Крисанова с шоссе Космонавтов, а также создание четырех полос для движения автотранспорта с выделенной полосой для движения общественного транспорта.