В ПГНИУ 20 сентября пройдут памятные мероприятия о жертвах стрельбы

В Пермском государственном университете 20 сентября состоятся мероприятия, приуроченные к годовщине трагедии 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте университете.

В 13:30 в кампусе будет объявлена минута молчания в память о погибших.

В 17:00 в Студенческом дворце культуры пройдет концерт классической музыки. Его инициаторами выступили студенты Пермского университета. С номерами выступят Академический хор, инструментальный и танцевальный коллективы, а также сольные исполнители ПГНИУ.

В 18:30 в аудитории 517 корпуса 2 доктор философских наук Лева Мусаелян в рамках философского дискуссионного клуба «Мусаелян: pro et contra» совместно с Ситуационным центром ПГНИУ проведет дискуссию о причинах эскалации насилия в школах и вузах.

В 19:00 в коворкинг-пространстве «Студквартира» пройдет «Важный вечер» — беседа между экспертами-психологами и участниками. Встреча направлена на психологическую поддержку студентов и сотрудников ПГНИУ.

Также рядом с восточным входом на территорию кампуса вуза будет организован мемориал для возложения цветов. Он будет доступен для всех.