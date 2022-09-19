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В ПГНИУ 20 сентября пройдут памятные мероприятия о жертвах стрельбы

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vk.com/permuniversity

В Пермском государственном университете 20 сентября состоятся мероприятия, приуроченные к годовщине трагедии 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте университете.

В 13:30 в кампусе будет объявлена минута молчания в память о погибших.

В 17:00 в Студенческом дворце культуры пройдет концерт классической музыки. Его инициаторами выступили студенты Пермского университета. С номерами выступят Академический хор, инструментальный и танцевальный коллективы, а также сольные исполнители ПГНИУ.

В 18:30 в аудитории 517 корпуса 2 доктор философских наук Лева Мусаелян в рамках философского дискуссионного клуба «Мусаелян: pro et contra» совместно с Ситуационным центром ПГНИУ проведет дискуссию о причинах эскалации насилия в школах и вузах.

В 19:00 в коворкинг-пространстве «Студквартира» пройдет «Важный вечер» — беседа между экспертами-психологами и участниками. Встреча направлена на психологическую поддержку студентов и сотрудников ПГНИУ.

Также рядом с восточным входом на территорию кампуса вуза будет организован мемориал для возложения цветов. Он будет доступен для всех.

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