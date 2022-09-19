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На этой неделе в Перми ожидается теплая, но дождливая погода

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Фото: Родион Балков

В Перми ожидается теплая, но дождливая погода. Как сообщает научно-популярный метеорологический проект «Метеоролог и я», температура воздуха будет выше нормы на +4…+6°С.

В понедельник, 19 сентября, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днём +19…+24°С.

Во вторник, 20 сентября, днем столбик термометров будет на отметке +16…+21°С. Местами возможен кратковременный дождь.

В среду и четверг температура воздуха ночью может опуститься до +4…+9°С. Днем ожидается +14…+19°С. Возможен кратковременный дождь.

В пятницу, 23 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Температура воздуха ночью +4…+9°С, днем +15…+20°С.

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