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Роскосмос назвал Пермь самым зеленым городом в России

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Фото: Андрей Бекишев

Госкорпорация «Роскосмос» с помощью нейросети составили рейтинг городов России по уровню озеленения. Пермь названа самым зеленым городом-миллионником в России.

С помощью группировки спутников «Канопус-В» были сделаны космические снимки, на основе которых был проведен анализ уровня озеленения и выполнена визуализация зелёных зон.

Исследование показало, что в российских городах-миллионниках, в среднем, уровень озеленения является достаточным. По результатам анализа Пермь заняла первое место с показателем 35,9%, на втором месте расположился Екатеринбург, следом Уфа. Всего в рейтинг вошли 16 городов России.

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