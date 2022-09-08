На этой неделе завершится фестивальный сезон на набережной Камы

В субботу, 10 сентября, состоится закрытие «Фестивального сезона» на набережной Камы. Заключительным аккордом марафона летних событий станет фестиваль «День набережной». Как сообщает пресс-служба администрации Перми, праздник пройдет сразу на нескольких площадках набережной.

С 18:00 до 22:00 жителей города ждет концерт под открытым небом, интерактивная развлекательная зона в малом амфитеатре, фестиваль игр в лектории у детской площадки, уличные артисты и дефиле яхт в акватории Камы.

В программе концерта выступления Пермского губернского оркестра, ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», участников шоу «Танцы на ТНТ» – школы танца Danger Electro. В качестве приглашенных гостей выступят музыканты группы «Невский проспект» из Кирова и cover-band «План Б» из Екатеринбурга. В финале состоится выступление барабанного шоу «Ракета» в сопровождении пиротехнических спецэффектов.

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