В Перми временно изменятся маршруты автобусов из-за ремонта Восточного обхода

С 3 по 24 сентября в связи с ремонтными работами по реконструкции Восточного обхода Перми будут временно изменены маршруты четырех автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Автобус №22 после плотины КамГЭС будет следовать по улице Академика Веденеева и Восточному обходу до конечной остановки «Микрорайон Васильевка». Часть рейсов будет организована с заездом на остановку «Банная гора» для компенсации маршрута №23.

Маршрут №23 будет следовать от деревни Голованово до остановки «Мичуринские сады». Эта же остановка станет конечной и для автобусов маршрута №58, следующих со стороны микрорайона Вышка-I.

На маршруте №32 движение будет организовано по двум схемам. Половина автобусов, следующих из центра города, пройдет по своей обычной трассе до остановки «Мичуринские сады». Вторая половина отправлений из центра будет следовать в объезд по улицам Соликамской, Академика Веденеева, Восточному обходу и далее по маршруту следования до конечной остановки «Микрорайон Васильевка».