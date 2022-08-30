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В сентябре в Перми установят «умные» остановки

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t.me/demkin_an

В сентябре в Перми начнется монтаж «умных» остановок. Как сообщил глава города Алексей Демкин в своем Telegram-канале, первые «умные» остановки появятся на улице Ленина. Новые остановочные павильоны установят также на Сибирской и шоссе Космонавтов. Всего в городе оборудуют 28 остановочных пунктов такого типа.

Новые павильоны будут оснащены табло, показывающим прибытие транспорта в режиме онлайн, встроенным видеонаблюдением и кнопками вызова спецслужб. Также среди дополнительных опций разработчики выделяют usb-разъемы для подзарядки мобильных устройств и Wi-Fi.

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