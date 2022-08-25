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Синоптики прогнозируют резкое похолодание в начале сентября в Пермском крае

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unsplash.com

В Пермском крае во второй половине следующей недели ожидается значительное понижение температуры. Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, к следующим выходным — 3 и 4 сентября — дневная температура может упасть до +10˚.

По словам синоптиков, блокирующий антициклон разрушится к 30 августа, но похолодание придет в Пермский край не сразу. В северных районах края значительное похолодание и дожди ожидаются 30-31 августа. Дневная температура воздуха понизится до +20˚. 

В начале следующей недели в Перми дневная температура еще может достигать +30˚. Но уже со 2-3 сентября вероятно похолодание до +10˚.

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