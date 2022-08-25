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Во время Пермского марафона центр города будет закрыт для транспорта

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Shutterstock.com

В связи с проведением Пермского марафона 3 и 4 сентября в центре города изменится движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Во время детского забега 3 сентября с 11:00 до 15:00 будет закрыто движение транспорта за исключением трамваев по улице Петропавловской от улицы Борчанинова до улицы Крисанова. Затем будет закрыт участок улицы Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова с 22:00 3 сентября до 20:00 4 сентября.

В день основных стартов, 4 сентября, с 05:00 до 17:00 будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:

  • Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;
  • Окулова от Соборной площади до улицы Попова;
  • Монастырской от улицы 25 Октября до улицы Осинской;
  • Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;
  • Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;
  • Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;
  • Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;
  • Пушкина от улицы Газеты Звезда до улицы 25 Октября;
  • Краснова от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;
  • Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;
  • нечётной стороне улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;
  • чётной стороне улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
  • Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;
  • Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
  • нечётной стороне Комсомольского проспекта от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
  • чётной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
  • Газеты Звезда от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
  • Сибирской от улицы Монастырской до улицы Революции;
  • 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;
  • Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;
  • Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.

Также для подготовки к марафону и обеспечения безопасности будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 11:00 2 сентября до 15:00 3 сентября по улице Петропавловской от улицы Борчанинова до улицы Крисанова, а также с 22:00 2 сентября до 20:00 4 сентября по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.

Кроме того, с 05:00 3 сентября до 20:00 4 сентября нельзя будет парковаться и осуществлять остановки по целому ряду центральных улиц.

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