Почта России к 300-летию Перми выпустит юбилейную марку

Почта России в 2023 году в честь трехсотлетия Перми выпустит юбилейную марку с изображением Пермского театра юного зрителя. Об этом сообщается на официальной странице театра в соцсети «ВКонтакте».

В 2021 году городская администрация проводила конкурс дизайн-проектов почтовой марки к 300-летию города. По итогам заочного заседания конкурсной комиссии и интернет-голосования победителем признана работа Ирины Ченской, где использовано изображение Пермского ТЮЗа.

Приобрести марку можно будет в местах проведения юбилейных мероприятий. Стоимость памятного сувенира составит 50 рублей.