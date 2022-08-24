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Почта России к 300-летию Перми выпустит юбилейную марку

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vk.com/permtuz

Почта России в 2023 году в честь трехсотлетия Перми выпустит юбилейную марку с изображением Пермского театра юного зрителя. Об этом сообщается на официальной странице театра в соцсети «ВКонтакте». 

В 2021 году городская администрация проводила конкурс дизайн-проектов почтовой марки к 300-летию города. По итогам заочного заседания конкурсной комиссии и интернет-голосования победителем признана работа Ирины Ченской, где использовано изображение Пермского ТЮЗа.

Приобрести марку можно будет в местах проведения юбилейных мероприятий. Стоимость памятного сувенира составит 50 рублей.

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