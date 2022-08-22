«Яндекс» поднимает цены на поездки в такси в Перми

Сервис «Яндекс Такси» предупредил о запланированном повышении тарифа на такси в Перми. Как сообщает компания, причина — уменьшение числа такси в городе. К этому привели рост цен на запчасти и возросшая стоимость обслуживания автомобиля.

Новая структура тарифов приведет к увеличению плотности заказов, рассказали «КП-Пермь» в пресс-службе сервиса «Яндекс Такси». Рост доходов таксистов привлечет дополнительных водителей, а для пассажиров будет реже срабатывать «повышающий коэффициент». На пассажирах рост цен отразится несущественно, отметили в компании. Так, поездка на тарифе «Эконом» длиной в 6 км и продолжительностью 13 минут подорожает с 119 рублей до 131 рубля.