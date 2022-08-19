В Перми временно закроют движение транспорта по улицам Петропавловской и Окулова

В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми сообщили, что в связи с проведением съемок художественного фильма «Фрау» (12+) с 16:00 до 20:30 21 августа будет временно закрыто движение транспорта по улице Петропавловской на участке от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской. Объезд закрытого участка возможен по улицам Ленина и Советской.

Затем с 07:30 до 13:00 24 августа будет кратковременно перекрываться движение всех видов транспорта по улице Окулова на участке от улицы Монастырской до улицы Крисанова. Объезд закрытого участка возможен по улице Монастырской. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

Напомним, съемки фильма «Фрау» (12+), режиссером и сценаристом которого стала пермячка Любовь Мульменко, проводятся в Перми до конца августа.