В Перми временно закроют перекресток улиц Тимирязева и Островского

В Перми с 01:00 16 августа и до 23:00 20 августа закроют проезд по ул. Островского на перекрестке с ул. Тимирязева. Как сообщается на сайте «Т Плюс», на этом участке будет проведет ремонт теплосети.

В связи с этим изменится маршрут автобуса №14. Он будет следовать в объезд по улицам Чернышевского, 25 Октября и Революции. Остановки «Улица Тимирязева» и «Дом моделей» временно останутся без общественного транспорта. Ближайшие места посадки-высадки пассажиров будут организованы на остановках «Улица Революции» и «Улица Чернышевского».