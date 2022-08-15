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В Перми временно закроют перекресток улиц Тимирязева и Островского

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Photo by Andersen Jensen on Unsplash

В Перми с 01:00 16 августа и до 23:00 20 августа закроют проезд по ул. Островского на перекрестке с ул. Тимирязева. Как сообщается на сайте «Т Плюс», на этом участке будет проведет ремонт теплосети.

В связи с этим изменится маршрут автобуса №14. Он будет следовать в объезд по улицам Чернышевского, 25 Октября и Революции. Остановки «Улица Тимирязева» и «Дом моделей» временно останутся без общественного транспорта. Ближайшие места посадки-высадки пассажиров будут организованы на остановках «Улица Революции» и «Улица Чернышевского».

«Т Плюс»

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