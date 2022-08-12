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В Перми 15 августа начнется капитальный ремонт улицы Сибирской

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Shutterstock.com

В Перми 15 августа стартует капитальный ремонт улицы Сибирской. Она будет приведена к единому профилю, как и другие исторические улицы города – Комсомольский проспект и Ленина.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в течение двух лет планируется обновить участок от улицы Монастырской до улицы Пермской. В рамках капитального ремонта предусмотрен целый комплекс работ: устройство кабельной канализации, ремонт колодцев дождевой канализации, замена бортового камня и покрытий проезжей части, тротуаров, опор наружного освещения, светофорных объектов. Подрядчик также установит малые архитектурные формы и выполнит работы по озеленению.

Срок окончания всех работ – 31 августа 2023 года.

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