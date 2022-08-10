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В Перми контролеров общественного транспорта оснастили видеорегистраторами

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Shutterstock.com

Пермским контролерам оплаты проезда в общественном транспорте выдали персональные видеорегистраторы. Как сообщили в МКУ «Гортранс», это позволит улучшить качество проверок, а также обеспечить безопасность перевозок.

Небольшие видеокамеры крепятся к одежде каждого специалиста и записывают все действия с начала до конца рабочего времени. Информация накапливается на встроенном носителе и хранится в течение нескольких месяцев.

Отметим, ежедневно на линии проходит более 500 проверок оплаты проезда.

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