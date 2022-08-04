Возобновлено движение транспорта по Средней дамбе в Перми

Сегодня в Перми открыли движение транспорта по Средней дамбе. Все необходимые работы были выполнены на два дня раньше намеченного срока. Как сообщают в пресс-службе администрации города, автобусы №4, 36, 55, 63 и 67 вернутся к своим привычным маршрутам и начнут курсировать по Средней дамбе с пятницы, 5 августа.

Напомним, ранее специалисты установили, что грунт на Средней дамбе был серьезно размыт. Подрядчик укрепил основания под плитами въезда на мост, заменил деформационные швы, установил дренаж и обновил асфальт на въезде.