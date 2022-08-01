В первую неделю августа в Перми ожидается до 30 градусов жары

На этой неделе в Пермском крае ожидается очень теплая и сухая погода. По данным авторов портала «Метеоролог и я», средняя температура воздуха превысит климатическую норму на +4…+5°C.

В понедельник, 1 августа, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град. Температура воздуха ночью +12…+17°C, днем +22…+27°C.

Во вторник, 2 августа, местами возможен кратковременный дождь. Ночью столбик термометра будет на отметке +9…+14°C, днем +22…+27°C.

С 3 августа до конца недели дневная температура может достигать +30°C.