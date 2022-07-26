В эти выходные в Перми пройдет летний FRIENDLY MARKET

В Центре городской культуры 30 июля с пройдет летний FRIENDLY MARKET. Как сообщают организаторы, они вдохновились идеями поддержки локального сообщества, осознанного потребления и благотворительности. В программе мероприятия: гаражная распродажа, маркет локальных брендов, стрит-фуд, мастер-классы, корнер с тату-мастером, музыкальные выступления и просмотр кино.

Маркет пройдет в поддержку дневного центра для людей в беде Территория передышки , приюта Матроскин и фонда Дедморозим : часть вырученных денежных средств отправится в качестве пожертвования. Кроме того, будет организован сбор необходимых организациям вещей.

Кроме того, гостей ждет афтер-пати вечеринка, которая пройдет в Sabotage Taproom с 23:00 до 03:00.