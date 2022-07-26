Реставрация «Дачи Синакевича» завершится в сентябре

Реконструкция объекта культурного наследия «Дачи Синакевича» в Кировском районе завершится в сентябре. Как сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин, подрядчик приступил к воссозданию фронтонов в виде кокошников на крыше. Задачей подрядчика является восстановление особняка в том виде, в котором его задумывал архитектор на рубеже XIX и XX веков.

В ходе работ были укреплены фундамент, перекрытия и конструктивные элементы. Сейчас подрядчику предстоит установить новые оконные и дверные блоки, а также восстановить элементы декора фасада.