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Реставрация «Дачи Синакевича» завершится в сентябре

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Реконструкция объекта культурного наследия «Дачи Синакевича» в Кировском районе завершится в сентябре. Как сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин, подрядчик приступил к воссозданию фронтонов в виде кокошников на крыше. Задачей подрядчика является восстановление особняка в том виде, в котором его задумывал архитектор на рубеже XIX и XX веков.

В ходе работ были укреплены фундамент, перекрытия и конструктивные элементы. Сейчас подрядчику предстоит установить новые оконные и дверные блоки, а также восстановить элементы декора фасада.

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