Пассажиропоток аэропорта Перми за полгода снизился на 10%

В первом полугодии 2022 года пассажиропоток аэропорта Перми снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев «Большое Савино» обслужило 715 656 пассажиров.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, большинство пассажиров пользовалось услугами авиакомпаний на внутренних направлениях – 661 699 человек, а на международных – 49 318 человек. Наибольший спад произошел на международных линиях — на 18,9%, на внутренних снижение пассажиропотока составило 9,7%.

Главная причина падения пассажиропотока — закрытие воздушного пространства над аэропортами юга России, а также санкции Запада, наложенные на самолеты иностранного производства.

Наиболее популярными внутренними направлениями, которые показали рост пассажиропотока в 2022 году, стали Минеральные Воды (+33%), Казань (+20,5), Новосибирск (+5,6) и Санкт-Петербург (+3%). Из зарубежных направлений выделяется Анталья (Турция) с приростом почти 15%.