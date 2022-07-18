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В Перми заработала транспортная карта «Тройка»

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С 18 июля в Перми запустилась единая система оплаты проезда «СберТройка». Как сообщается в краевом Минтрансе, пока новый формат покупки билетов будет доступен на одном межмуниципальном маршруте — №108 «Пермь - аэропорт «Большое Савино».

В дальнейшем билетная система будет действовать в общественном транспорте Перми, а также в межмуниципальных и муниципальных маршрутах Прикамья. Покупка билета будет доступна картой «Тройка», наличными, а также банковской или существующими льготными картами. Жители Прикамья смогут пользоваться картой «Тройка» не только в крае, но и в других регионах России.

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