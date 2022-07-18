Пермский приют для кошек «Матроскин» нашел временное помещение

Пермскому приюту для бездомных кошек «Матроскин» необходимо в течение месяца покинуть свое помещение. Причиной стала проверка прокуратуры Дзержинского района по части нахождения приюта в подвале жилого дома. Сейчас «Матроскин» активно ведет поиск нового места, но пока удалось найти временное помещение.

«Мы нашли единственное помещение в аренду, соответствующее требованиям закона — нежилое, не менее 150 метров от жилых домов, площадью в 120 кв.м. Стоимость такой аренды – 50 000 рублей. У нас не остается выбора кроме того, как экстренно переезжать вместе с котиками», — рассказывает основательница приюта Галя Море.