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На пермской эспланаде состоится премьера нового светомузыкального шоу Театрального фонтана

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Сегодня, 15 июля, в 21:45 Театральный фонтан впервые «станцует» под песни из мюзиклов Театра-Театра «Винил» и «Алые паруса». На открытии прозвучит шесть хитов: три песни из мюзикла «Алые паруса», принесшего театру первую в его истории «Золотую Маску», – «Кораблик», дуэт Ассоль и Эгля, «На крыльях алых парусов», и три песни из мюзикла «Винил», пятикратного лауреата премии «Золотая Маска» – «Девушка-мечта», «Эй, стиляга, зажигай», «Феерия свободы».

Как сообщается на сайте администрации города, мелодии из мюзиклов войдут в регулярную ротацию и будут повторяться в рамках вечерних светомузыкальных представлений Театрального фонтана в течение всего сезона его работы.

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