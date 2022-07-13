Магазины «Семья» переходят на карты лояльности «Ленты»

С 13 июля пермская розничная сеть «Семья» перестанет работать с собственными скидочными картами и начнет переход на карты лояльности «Лента». Как сообщает РБК-Пермь со ссылкой на директора розничной сети «Семья» Ксению Новикову, это связано с интеграцией и вхождением магазинов в сеть «Лента».

Сейчас к программе лояльности подключены 15 магазинов «Семья». Окончательное подключение всех магазинов к программе лояльности «Ленты» завершится до конца лета.

Собственная доставка продуктов «Семьи», работавшая под брендом «Домой Доставим», также присоединится к сервису «Лента Онлайн». Сайт и мобильное приложение «Домой Доставим» будут недоступны для оформления заказов.

По словам Ксении Новиковой, магазины «Семья» будут работать под теми же вывесками.