На этой неделе в Перми сохранится жаркая погода

На предстоящей неделе в Перми сохранится жаркая погода. Как сообщает проект «Метеоролог и я», характер погоды в течение всей рабочей недели ожидается однотипным. Ожидается жаркая погода с максимальной температурой +27…+32°C. Местами продут кратковременные дожди и грозы, в дневные часы возможен град.

В четверг увеличится вероятность ливневых дождей и гроз. Температура воздуха существенно не изменится. Небольшое понижение температуры ожидается в пятницу, 15 июля. Днем в большинстве районов пройдут дожди и грозы, а температура воздуха не превысит +23…+28°C.