В Перми ограничат движение транспорта по Средней Дамбе

С 9 июля до 20 августа в Перми будет ограничено движение транспорта по Средней Дамбе. Как сообщили в мэрии Перми, для проведения ремонта моста через Егошиху будет ограничено движение по двум полосам.

С 9 июля по 10 августа работы будут проводиться по двум полосам четной стороны улицы Революции — от центра города в сторону улицы Макаренко. С 11 по 20 августа перекроют часть в направлении от улицы Макаренко в сторону улицы Революции. При этом движение транспорта организуют по одной полосе в том и в другом направлении.