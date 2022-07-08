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В Перми ограничат движение транспорта по Средней Дамбе

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С 9 июля до 20 августа в Перми будет ограничено движение транспорта по Средней Дамбе. Как сообщили в мэрии Перми, для проведения ремонта моста через Егошиху будет ограничено движение по двум полосам. 

С 9 июля по 10 августа работы будут проводиться по двум полосам четной стороны улицы Революции — от центра города в сторону улицы Макаренко. С 11 по 20 августа перекроют часть в направлении от улицы Макаренко в сторону улицы Революции. При этом движение транспорта организуют по одной полосе в том и в другом направлении.

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