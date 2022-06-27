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ТРК «СемьЯ» обновит арендодателей на 7-10%

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Администрация ТРК «СемьЯ» планирует актуализировать концепцию торгового центра, усилив группу арендаторов с одеждой и обувью среднего ценового сегмента. Обновление арендаторов может произойти на 7-10% площадей торгового центра. Причина — активный спроса со стороны посетителей. Кроме того, будет усилено предложение в ювелирном сегменте, возможно, в зоне ресторанов и кафе.

Как сообщает администрация ТРК «СемьЯ», планы по подбору новых арендаторов пока не означают замену большинства магазинов иностранных брендов, которые приостановили работу. Они продолжают находиться в арендных отношениях с ТРК, сохраняют товарные запасы и персонал.

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