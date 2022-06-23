С 1 июля в Перми увеличится зона платных парковок

В Перми с 1 июля будет расширена зона платных парковок в Ленинском и Свердловском районах. Как сообщается на сайте администрации города, стоимость парковочного места составит 20 рублей в час.
Так, в зону платных парковок будут включены участки следующих улиц:
- Революции от улицы Николая Островского до бульвара Гагарина;
- Орской от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;
- Тихой от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;
- Клименко от улицы Пушкина до улицы Екатерининской;
- Пушкина от улицы Клименко до улицы Николая Островского;
- Луначарского от улицы Клименко до улицы Николая Островского;
- Достоевского от улицы Николая Островского до улицы Клименко.
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