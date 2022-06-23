18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Прокуратура Перми дала месяц на переезд приюта для кошек «Матроскин»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

vk.com/zzzperm

Пермскому приюту для бездомных кошек «Матроскин» дали месяц на переезд. Как сообщает основательница приюта Галя Море, в ближайший месяц ожидается представление прокуратуры Дзержинского района по части нахождения приюта Матроскин в подвале жилого дома. На устранение нарушения приюту дадут месяц. Сейчас в приюте содержится около 50 кошек.

«Матроскин» ведет поиск нового помещения, которое соответствовало бы всем требованиям закона. Самая минимальная стоимость необходимого помещения с минимальной площадью в 100 кв.м. — 5 млн рублей.

Напомним, приют для кошек Матроскин находится в части (подвале) жилого дома, что противоречит федеральному закону № 498-ФЗ Об ответственном обращении с животными.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: