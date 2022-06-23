Прокуратура Перми дала месяц на переезд приюта для кошек «Матроскин»

Пермскому приюту для бездомных кошек «Матроскин» дали месяц на переезд. Как сообщает основательница приюта Галя Море, в ближайший месяц ожидается представление прокуратуры Дзержинского района по части нахождения приюта Матроскин в подвале жилого дома. На устранение нарушения приюту дадут месяц. Сейчас в приюте содержится около 50 кошек.

«Матроскин» ведет поиск нового помещения, которое соответствовало бы всем требованиям закона. Самая минимальная стоимость необходимого помещения с минимальной площадью в 100 кв.м. — 5 млн рублей.

Напомним, приют для кошек Матроскин находится в части (подвале) жилого дома, что противоречит федеральному закону № 498-ФЗ Об ответственном обращении с животными.