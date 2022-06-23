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Краевой бал выпускников в этом году пройдет на набережной Камы

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Андрей Чунтомов

Краевой бал выпускников «Будущее здесь!» пройдет 24 июня на городской набережной Камы. Впервые за два года пандемии мероприятие пройдет в очном формате. Ожидается более 4,5 тыс. выпускников, их учителей и родителей.

Как рассказали в краевом Министерстве образования, бал начнется с экскурсий по музеям Перми и продолжится большим концертом, на котором выступят пермские музыкальные и танцевальные группы. Среди них, SOGDEE, Хеппи, Фристайл, Chikken Gun и другие. Хедлайнер вечера — группа Filatov&Karas.

Вход на мероприятие будет организован по специальным пригласительным.

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