Ботаническому саду ПГНИУ исполняется 100 лет

В год своего столетия Ботанический сад ПГНИУ проведет сессию Совета ботанических садов Урала и Поволжья.

С 21 по 24 июня в Пермском университете будут работать представители более 40 ботанических садов страны, в том числе – Главного ботанического сада РАН (Москва), Ботанического сада Петра Великого Ботанического института им. Комарова РАН (Санкт-Петербург), ботанических садов и дендрариев Башкортостана, Удмуртии и Татарстана, Республики Коми, университетских и академических ботанических садов Уральского и Приволжского федеральных округов.

В рамках встреч пройдут пленарные сессии, обсуждение планов развития, запланированы экскурсии по Ботаническому саду Пермского университета и выезд в Соликамский Ботанический сад Григория Демидова.