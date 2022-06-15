18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Перми официально открылись четыре пляжа

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

В Перми открылось четыре организованных места отдыха у воды: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, между улицей Фокинской, улицей Мостовой и Мотовилихинским прудом, на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на левом берегу залива реки Сылвы в посёлке Новые Ляды. Как сообщает пресс-служба города, пляжи приведены в порядок и ждут отдыхающих.

Все официальные места отдыха у воды будут доступны весь сезон – до 31 августа.

Пляж в Кировском районе в этом году временно недоступен — там сейчас идет капитальный ремонт набережной.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: