В Перми официально открылись четыре пляжа

В Перми открылось четыре организованных места отдыха у воды: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, между улицей Фокинской, улицей Мостовой и Мотовилихинским прудом, на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на левом берегу залива реки Сылвы в посёлке Новые Ляды. Как сообщает пресс-служба города, пляжи приведены в порядок и ждут отдыхающих.

Все официальные места отдыха у воды будут доступны весь сезон – до 31 августа.

Пляж в Кировском районе в этом году временно недоступен — там сейчас идет капитальный ремонт набережной.