В Перми в День города ограничат движение на самокатах и гироскутерах

В Перми 12 июня будет запрещено движение на гироскутерах, самокатах и велосипедах в местах проведения мероприятий в честь Дня города.

Кроме того, на городской эспланаде и набережной будут установлены стационарные металлодетекторы, столы для осмотра ручной клади и металлические ограждения. Посетителям запрещено проносить с собой оружие, наркотические и психоактивные вещества, алкоголь, любые напитки в стеклянной таре, горючие и взрывоопасные вещества. Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых.